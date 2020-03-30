За прошедшие сутки украинскую границу пересекли меньше 14 тысяч людей, это самый низкий показатель за последнее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Всего в Украину въехало около 9 тысяч человек, большинство из них - почти 7 тысяч 500 — наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. Выехали из Украины порядка 5 тысяч человек, среди которых 1 тысяча 600 иностранцев.

— На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей граждан, которые путешествуют собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком. Среди украинцев, которые 29 марта вернулись из-за границы, более 2 тысяч человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии госпогранслужбы привлекался транспорт, предоставленный местными властями и ГСЧС. Почти 1 тысячу людей украинские пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 6 специальными авиарейсами, - сказано в сообщении.

Также вчера в Украину поездом из России прибыло почти 700 пассажиров, большинство из которых - наши соотечественники, остальные - иностранцы, которые имеют право въехать в нашу страну.

— Всем въезжающим в Украину измеряли температуру. В пункте пропуска «Рава-Русская» на Львовщине, у женщины, которая въезжала в Украину, во время скрининга было обнаружено повышенную температуру в 39 градусов. Каретой скорой помощи ее госпитализировали. Все пересекающие границу оформили информативное соглашение на самоизоляцию и получили памятки, - сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось ранее, в Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом