|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.65 грн
За прошедшие сутки украинскую границу пересекли меньше 14 тысяч людей, это самый низкий показатель за последнее время.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Всего в Украину въехало около 9 тысяч человек, большинство из них - почти 7 тысяч 500 — наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. Выехали из Украины порядка 5 тысяч человек, среди которых 1 тысяча 600 иностранцев.
— На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей граждан, которые путешествуют собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком. Среди украинцев, которые 29 марта вернулись из-за границы, более 2 тысяч человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии госпогранслужбы привлекался транспорт, предоставленный местными властями и ГСЧС. Почти 1 тысячу людей украинские пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 6 специальными авиарейсами, - сказано в сообщении.
Также вчера в Украину поездом из России прибыло почти 700 пассажиров, большинство из которых - наши соотечественники, остальные - иностранцы, которые имеют право въехать в нашу страну.
— Всем въезжающим в Украину измеряли температуру. В пункте пропуска «Рава-Русская» на Львовщине, у женщины, которая въезжала в Украину, во время скрининга было обнаружено повышенную температуру в 39 градусов. Каретой скорой помощи ее госпитализировали. Все пересекающие границу оформили информативное соглашение на самоизоляцию и получили памятки, - сообщили в Госпогранслужбе.
Как сообщалось ранее, в Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
За прошедшие сутки украинскую границу пересекли меньше 14 тысяч людей, это самый низкий показатель за последнее время.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Всего в Украину въехало около 9 тысяч человек, большинство из них - почти 7 тысяч 500 — наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. Выехали из Украины порядка 5 тысяч человек, среди которых 1 тысяча 600 иностранцев.
— На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей граждан, которые путешествуют собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком. Среди украинцев, которые 29 марта вернулись из-за границы, более 2 тысяч человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии госпогранслужбы привлекался транспорт, предоставленный местными властями и ГСЧС. Почти 1 тысячу людей украинские пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 6 специальными авиарейсами, - сказано в сообщении.
Также вчера в Украину поездом из России прибыло почти 700 пассажиров, большинство из которых - наши соотечественники, остальные - иностранцы, которые имеют право въехать в нашу страну.
— Всем въезжающим в Украину измеряли температуру. В пункте пропуска «Рава-Русская» на Львовщине, у женщины, которая въезжала в Украину, во время скрининга было обнаружено повышенную температуру в 39 градусов. Каретой скорой помощи ее госпитализировали. Все пересекающие границу оформили информативное соглашение на самоизоляцию и получили памятки, - сообщили в Госпогранслужбе.
Как сообщалось ранее, в Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль