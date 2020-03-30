В сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тысяч тестов.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

— Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время, есть лаборатории гораздо более мощные, которые могут до 2 тыс. тестов проводить в сутки. Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всех вирусологических лабораториях и помогают им настроить алгоритмы тестирования на тех приборах для идентификаторов ПЦР, которые существуют, - рассказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что тестами Украина обеспечена - было 50 тысяч, сегодня ожидается еще 100 тысяч тестов, а в будущем ожидается 20 тысяч наборов, которые позволят провести 2 миллиона тестов для ПЦР-диагностики.

Напоним, что Кабинет Министров пересмотрел и утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.