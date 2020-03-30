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В сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тысяч тестов.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время, есть лаборатории гораздо более мощные, которые могут до 2 тыс. тестов проводить в сутки. Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всех вирусологических лабораториях и помогают им настроить алгоритмы тестирования на тех приборах для идентификаторов ПЦР, которые существуют, - рассказал Виктор Ляшко.
Он добавил, что тестами Украина обеспечена - было 50 тысяч, сегодня ожидается еще 100 тысяч тестов, а в будущем ожидается 20 тысяч наборов, которые позволят провести 2 миллиона тестов для ПЦР-диагностики.
Напоним, что Кабинет Министров пересмотрел и утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.
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В сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тысяч тестов.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время, есть лаборатории гораздо более мощные, которые могут до 2 тыс. тестов проводить в сутки. Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всех вирусологических лабораториях и помогают им настроить алгоритмы тестирования на тех приборах для идентификаторов ПЦР, которые существуют, - рассказал Виктор Ляшко.
Он добавил, что тестами Украина обеспечена - было 50 тысяч, сегодня ожидается еще 100 тысяч тестов, а в будущем ожидается 20 тысяч наборов, которые позволят провести 2 миллиона тестов для ПЦР-диагностики.
Напоним, что Кабинет Министров пересмотрел и утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа