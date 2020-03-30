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Николаевские полицейские призвали горожан соблюдать карантин и оставаться дома.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
— Хотим напомнить, что в связи с карантином настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать свои дома, - сказано в сообщении.
В частности, правоохранители призвали жителей Николаева:
• Не выходить на улицу без крайней необходимости;
• Не посещать места скопления людей;
• Во время пребывания в магазинах, аптеках, учреждениях надевать защитные маски и сохранять дистанцию не менее 1,5 метра;
• Соблюдать меры личной гигиены;
• Позаботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
— Соблюдение всех условий карантина и самодисциплинированность сейчас важны, как никогда. Будьте ответственными, друзья! Не подвергайте опасности себя и других людей! Мы на службе. Вы дома. Остановим COVID-19 вместе, - сказано в сообщении.
Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.
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Николаевские полицейские призвали горожан соблюдать карантин и оставаться дома.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
— Хотим напомнить, что в связи с карантином настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать свои дома, - сказано в сообщении.
В частности, правоохранители призвали жителей Николаева:
• Не выходить на улицу без крайней необходимости;
• Не посещать места скопления людей;
• Во время пребывания в магазинах, аптеках, учреждениях надевать защитные маски и сохранять дистанцию не менее 1,5 метра;
• Соблюдать меры личной гигиены;
• Позаботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
— Соблюдение всех условий карантина и самодисциплинированность сейчас важны, как никогда. Будьте ответственными, друзья! Не подвергайте опасности себя и других людей! Мы на службе. Вы дома. Остановим COVID-19 вместе, - сказано в сообщении.
Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа