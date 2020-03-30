Николаевские полицейские призвали горожан соблюдать карантин и оставаться дома.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

— Хотим напомнить, что в связи с карантином настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать свои дома, - сказано в сообщении.

В частности, правоохранители призвали жителей Николаева:

• Не выходить на улицу без крайней необходимости;

• Не посещать места скопления людей;

• Во время пребывания в магазинах, аптеках, учреждениях надевать защитные маски и сохранять дистанцию не менее 1,5 метра;

• Соблюдать меры личной гигиены;

• Позаботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

— Соблюдение всех условий карантина и самодисциплинированность сейчас важны, как никогда. Будьте ответственными, друзья! Не подвергайте опасности себя и других людей! Мы на службе. Вы дома. Остановим COVID-19 вместе, - сказано в сообщении.

Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.