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В Министерстве здравоохранения рассказали, что больше одной пятой части заболевших в Украине коронавирусом COVID-19 - люди в возрасте от 30 до 39 лет.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге министерства.
— Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% – это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% – это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% – люди от 40 до 49 лет. Больше болеют в Украине женщины - 52% и мужчины - 48%, – рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, что в сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тысяч тестов.
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В Министерстве здравоохранения рассказали, что больше одной пятой части заболевших в Украине коронавирусом COVID-19 - люди в возрасте от 30 до 39 лет.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге министерства.
— Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% – это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% – это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% – люди от 40 до 49 лет. Больше болеют в Украине женщины - 52% и мужчины - 48%, – рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, что в сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тысяч тестов.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа