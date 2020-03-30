В Министерстве здравоохранения рассказали, что больше одной пятой части заболевших в Украине коронавирусом COVID-19 - люди в возрасте от 30 до 39 лет.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге министерства.

— Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% – это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% – это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% – люди от 40 до 49 лет. Больше болеют в Украине женщины - 52% и мужчины - 48%, – рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, что в сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тысяч тестов.