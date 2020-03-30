Многодетная семья из Николаева во время карантина решила внести свой вклад в борьбу с угрозой коронавируса и шьет маски для правоохранителей и медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа.

«Папа, Мама и пять невероятных детей ответственно придерживаются карантина с пользой для общества, а именно для медиков и правоохранителей шьют защитные маски», — написал Михаил Талппа.

Он также добавил, что семейный «конвейер» работает почти круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.