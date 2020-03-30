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Многодетная семья из Николаева во время карантина решила внести свой вклад в борьбу с угрозой коронавируса и шьет маски для правоохранителей и медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа.
«Папа, Мама и пять невероятных детей ответственно придерживаются карантина с пользой для общества, а именно для медиков и правоохранителей шьют защитные маски», — написал Михаил Талппа.
Он также добавил, что семейный «конвейер» работает почти круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.
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Многодетная семья из Николаева во время карантина решила внести свой вклад в борьбу с угрозой коронавируса и шьет маски для правоохранителей и медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа.
«Папа, Мама и пять невероятных детей ответственно придерживаются карантина с пользой для общества, а именно для медиков и правоохранителей шьют защитные маски», — написал Михаил Талппа.
Он также добавил, что семейный «конвейер» работает почти круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа