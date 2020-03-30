Министерство внутренних дел не считает основанием для штрафа пребывание людей на улице без маски или приготовления шашлыков в разрешенных на это местах.

Об этом в эфире hromadske заявил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, люди должны носить маски и есть соответствующая рекомендация от государства, однако при отсутствии средства защиты правоохранители могут лишь провести профилактическую беседу.

— Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдение требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка, — подчеркнул Артем Шевченко.

Он добавил, что и за пикники с шашлыками пока также не будут штрафовать.

— Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть, — подчеркнул Артем Шевченко.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал, чтобы водители общественного транспорта не жалели людей, которые не носят масок и не впускали больше 10 человек из-за угрозы заражения.