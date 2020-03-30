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Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал, чтобы водители общественного транспорта не жалели людей, которые не носят масок и не впускали больше 10 человек из-за угрозы заражения.
Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Мэр рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в городе работают 110 единиц коммунального транспорта и 297 маршрутных такси. Однако, водители не имеют право перевозить пассажиров, количество которых больше половины посадочных мест. Также они обязаны отказывать тем, у кого нет элементарных защитных средств – масок.
— Мы продолжаем работать. Постановление Кабмина не отменил никто. Количество передвигающихся людей в одном маршрутном транспорте не должно превышать половину сидячих мест, все должны быть в масках. Не надо быть сердобольным, впустим этого человека без маски, ему надо срочно ехать, давайте впустим его без маски. Вполне возможно, что именно этот человек инфицирован и пока он едет с вами в маршрутке он всех заразит. Всех, и водителя в том числе. Иначе полицейские останавливают, проверяют, считают – и 14 тысяч гривен штрафа оплатите, будьте добры, - заявил Александр Сенкевич.
Напомним, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
Впоследствии, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.
Ранее стало известно, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал, чтобы водители общественного транспорта не жалели людей, которые не носят масок и не впускали больше 10 человек из-за угрозы заражения.
Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Мэр рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в городе работают 110 единиц коммунального транспорта и 297 маршрутных такси. Однако, водители не имеют право перевозить пассажиров, количество которых больше половины посадочных мест. Также они обязаны отказывать тем, у кого нет элементарных защитных средств – масок.
— Мы продолжаем работать. Постановление Кабмина не отменил никто. Количество передвигающихся людей в одном маршрутном транспорте не должно превышать половину сидячих мест, все должны быть в масках. Не надо быть сердобольным, впустим этого человека без маски, ему надо срочно ехать, давайте впустим его без маски. Вполне возможно, что именно этот человек инфицирован и пока он едет с вами в маршрутке он всех заразит. Всех, и водителя в том числе. Иначе полицейские останавливают, проверяют, считают – и 14 тысяч гривен штрафа оплатите, будьте добры, - заявил Александр Сенкевич.
Напомним, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
Впоследствии, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.
Ранее стало известно, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа