Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал, чтобы водители общественного транспорта не жалели людей, которые не носят масок и не впускали больше 10 человек из-за угрозы заражения.

Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в городе работают 110 единиц коммунального транспорта и 297 маршрутных такси. Однако, водители не имеют право перевозить пассажиров, количество которых больше половины посадочных мест. Также они обязаны отказывать тем, у кого нет элементарных защитных средств – масок.

— Мы продолжаем работать. Постановление Кабмина не отменил никто. Количество передвигающихся людей в одном маршрутном транспорте не должно превышать половину сидячих мест, все должны быть в масках. Не надо быть сердобольным, впустим этого человека без маски, ему надо срочно ехать, давайте впустим его без маски. Вполне возможно, что именно этот человек инфицирован и пока он едет с вами в маршрутке он всех заразит. Всех, и водителя в том числе. Иначе полицейские останавливают, проверяют, считают – и 14 тысяч гривен штрафа оплатите, будьте добры, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Впоследствии, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Ранее стало известно, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.