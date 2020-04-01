Врачи коммунального учреждения «Одесский областной клинический медицинский центр» рассказали о нехватке персонала, оборудования, расходников и об отсутствии протоколов лечения.

Об этом они сказали в своем видеообращении к властям, которое опубликовала врач Дарья Петрук на своей странице в Facebook.

Записать данное видеообращение медперсонал решил после заявления главного врача Вадима Шухтина, что его больница готова принять больных коронавирусом.

— Мы хотим показать реальную картину, которая происходит у нас. Первое: мы — врачи-анестезиологи, и мы можем сказать за свое отделение. У нас работает 6 врачей-анестезиологов. По факту должно быть 12, но реально работают 6. К тому же, у нас осталось 4 медсестры и 2 санитарки. На сегодня у нас по-прежнему нет протокола, как нам проводить лечение. И что касается аппаратов ИВЛ. Из заявленных 10 аппаратов ИВЛ в нашем отделении есть реально пять, и три из них были до коронавируса и введения карантина, а еще два прислали из благотворительного фонда «Корпорации Монстров», - сообщают врачи.

Также они отметили, что больнице нужны интубационные маски, фильтры, трубки, катетеры, системы, шприцы.

— Чего-то у нас вообще нет, а чего-то нет в достаточном количестве. И лекарств нет, которыми мы должны лечить, - добавили врачи.

Медики рассказали, что средства индивидуальной защиты им привезли волонтеры из фонда «Корпорации Монстров»: 1000 масок, перчатки и 100 костюмов.

— Если мы начнем работать в режиме реальной инфекционной помощи, то 100 костюмов нам хватит ровно на 4 дня. У нас просто нет рук, чтобы кому-то помочь. И наша больница никак не приспособлена оказывать помощь инфекционным больным, - рассказали медики.

По словам врачей, в прошлую пятницу, 27 марта, в больнице побывал эпидемиолог и признал ее не готовой к приему инфицированных коронавирусом больных.

— Он сообщил, что больница не готова. Но нашего главного врача это совершенно не интересует. И от него был ответ, что он готов к потерям, - заявили врачи.

Одесский областной клинический медцентр определен в качестве опорной больницы для лечения пациентов с COVID-19. По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Также клиника располагает 6 местами в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратами ИВЛ, 19 анестезиологами и 13 врачами.

По словам врача-анестезиолога Светланы Черненко, после публикации видеообращения в больницу привезли еще 1 аппарат ИВЛ.

Напомним, что николаевский блоггер Ольга Киселева позвонила своим друзьям в разные уголки мира и поинтересовалась, как у них проходит изоляция и соблюдает ли местное население правила в условиях карантина.