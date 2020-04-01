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В Луцке коронавирус COVID-19 был подтвержден у четверых медицинских работников.
Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Отмечается, что медицинский персонал в области проходил обследование для профилактики.
— За последние сутки на Волыни обнаружено 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Все лица обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемиологических мер среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы, – сказано в сообщении.
При этом уточняется, что еще 10 людей в области в данный момент ожидают подтверждения результатов исследования на коронавирус.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.
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В Луцке коронавирус COVID-19 был подтвержден у четверых медицинских работников.
Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Отмечается, что медицинский персонал в области проходил обследование для профилактики.
— За последние сутки на Волыни обнаружено 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Все лица обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемиологических мер среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы, – сказано в сообщении.
При этом уточняется, что еще 10 людей в области в данный момент ожидают подтверждения результатов исследования на коронавирус.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.