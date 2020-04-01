|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|19:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.05 грн
|EUR
|29.95 грн
|30.7 грн
«Укрзалізниця» объявила о запуске бесплатных служебных поездов для сотрудников Национальной полиции.
Об этом говорится на сайте перевозчика.
Отмечается, что такое решение принято руководством «Укрзалізниці» и согласован с Министерством инфраструктуры. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя.
Правоохранителей будут пропускать в поезда по служебным удостоверением. Также обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности перчатками и маской или респиратором.
Напомним, что в Николаеве медикам, которые не могут в вечернее время добраться домой после работы, предлагают бесплатно остановиться в отеле.
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
«Укрзалізниця» объявила о запуске бесплатных служебных поездов для сотрудников Национальной полиции.
Об этом говорится на сайте перевозчика.
Отмечается, что такое решение принято руководством «Укрзалізниці» и согласован с Министерством инфраструктуры. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя.
Правоохранителей будут пропускать в поезда по служебным удостоверением. Также обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности перчатками и маской или респиратором.
Напомним, что в Николаеве медикам, которые не могут в вечернее время добраться домой после работы, предлагают бесплатно остановиться в отеле.