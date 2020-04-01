«Укрзалізниця» объявила о запуске бесплатных служебных поездов для сотрудников Национальной полиции.

Об этом говорится на сайте перевозчика.

Отмечается, что такое решение принято руководством «Укрзалізниці» и согласован с Министерством инфраструктуры. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя.

Правоохранителей будут пропускать в поезда по служебным удостоверением. Также обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности перчатками и маской или респиратором.

Напомним, что в Николаеве медикам, которые не могут в вечернее время добраться домой после работы, предлагают бесплатно остановиться в отеле.