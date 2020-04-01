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В Крыму из больницы выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента.
Об этом сообщают российские СМИ, передаёт РБК-Украина.
По словам главы Сакской райгосадминистрации Александра Овдиенко, женщина проходила лечение в Сакской больнице.
— Это первый в Крыму пациент, который излечился от этой коварной болезни. Она житель другого крымского города, но по распределению, исходя из готовности инфекционного отделения бокса, попала в больницу города Саки. Она прошла полный курс лечения. Ей оказали квалифицированную помощь. Были дважды сданы анализы, они показали отрицательный результат. В связи с чем и принято решение о выписке, после чего она покинула лечебное учреждение, - заявил Александра Овдиенко.
При этом Овдиенко подчеркнул, что женщина покидала больницу в хорошем и бодром настроении.
— Она была в полном неверии, что это произошло именно с ней, - добавил Александра Овдиенко.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» объявила о запуске бесплатных служебных поездов для сотрудников Национальной полиции.
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В Крыму из больницы выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента.
Об этом сообщают российские СМИ, передаёт РБК-Украина.
По словам главы Сакской райгосадминистрации Александра Овдиенко, женщина проходила лечение в Сакской больнице.
— Это первый в Крыму пациент, который излечился от этой коварной болезни. Она житель другого крымского города, но по распределению, исходя из готовности инфекционного отделения бокса, попала в больницу города Саки. Она прошла полный курс лечения. Ей оказали квалифицированную помощь. Были дважды сданы анализы, они показали отрицательный результат. В связи с чем и принято решение о выписке, после чего она покинула лечебное учреждение, - заявил Александра Овдиенко.
При этом Овдиенко подчеркнул, что женщина покидала больницу в хорошем и бодром настроении.
— Она была в полном неверии, что это произошло именно с ней, - добавил Александра Овдиенко.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» объявила о запуске бесплатных служебных поездов для сотрудников Национальной полиции.