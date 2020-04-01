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В Украине с начала карантина 4% граждан остались безработными.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
Среди опрошенных две трети отметили, что имели работу до введения карантина.
— Среди них, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% перешли на дистанционную работу, еще 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% стали безработными, - сказано в сообщении.
Кроме того, почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.
Напомним, почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.
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В Украине с начала карантина 4% граждан остались безработными.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
Среди опрошенных две трети отметили, что имели работу до введения карантина.
— Среди них, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% перешли на дистанционную работу, еще 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% стали безработными, - сказано в сообщении.
Кроме того, почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.
Напомним, почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.