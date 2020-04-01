В Украине с начала карантина 4% граждан остались безработными.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Среди опрошенных две трети отметили, что имели работу до введения карантина.

— Среди них, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% перешли на дистанционную работу, еще 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% стали безработными, - сказано в сообщении.

Кроме того, почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.

Напомним, почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.