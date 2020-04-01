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Всего 26% судов Николаевской области обеспечены антисептиками для рук. В то же время почти 90% судов обеспечены медицинскими масками.
Об этом свидетельствует инфографика, опубликовання Высшим советом правосудия.
Суды области на 100% обеспечены только кварцевыми лампами и дезинфицирующими средствами, на 89% — медицинскими масками (24 суда из 27).
Всего на 26% суды обеспечены антисептическими средствами для рук (7 из 27), на 11% — бесконтактными термометрами (3 суда), на 7% — медицинскими респираторами (2 суда).
Напомним, в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.
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Всего 26% судов Николаевской области обеспечены антисептиками для рук. В то же время почти 90% судов обеспечены медицинскими масками.
Об этом свидетельствует инфографика, опубликовання Высшим советом правосудия.
Суды области на 100% обеспечены только кварцевыми лампами и дезинфицирующими средствами, на 89% — медицинскими масками (24 суда из 27).
Всего на 26% суды обеспечены антисептическими средствами для рук (7 из 27), на 11% — бесконтактными термометрами (3 суда), на 7% — медицинскими респираторами (2 суда).
Напомним, в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.