Всего 26% судов Николаевской области обеспечены антисептиками для рук. В то же время почти 90% судов обеспечены медицинскими масками.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликовання Высшим советом правосудия.

Суды области на 100% обеспечены только кварцевыми лампами и дезинфицирующими средствами, на 89% — медицинскими масками (24 суда из 27).

Всего на 26% суды обеспечены антисептическими средствами для рук (7 из 27), на 11% — бесконтактными термометрами (3 суда), на 7% — медицинскими респираторами (2 суда).

Напомним, в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.