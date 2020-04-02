Из нынешних 804 случаев заболевания коронавирусной инфекции в Украине в учреждения здравоохранения госпитализированы почти 50% больных, один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале «Коронавирус_Инфо».

— Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек, - сообщил сегодня во время брифинга заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, что на следующей неделе в Украине будет налажено серийное производство тестов для диагностики коронавируса.