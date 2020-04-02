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Во Львовской областной инфекционной клинической больнице госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирус, из них 5 - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Сообщается, что один из тяжелобольных уже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
— В нашей инфекционной больнице сейчас из 38 больных, которые там находятся, пять в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ. Статистика смертности растет по Украине с каждым днем, - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
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Во Львовской областной инфекционной клинической больнице госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирус, из них 5 - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Сообщается, что один из тяжелобольных уже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
— В нашей инфекционной больнице сейчас из 38 больных, которые там находятся, пять в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ. Статистика смертности растет по Украине с каждым днем, - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.