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Паски в Житомире будут святить сразу на хлебзаводах, чтобы люди не шли в храмы через коронавирусный карантин.
Об этом сообщает Украинская правда.
Для того, чтобы все могли отпраздновать и увидеть служение из храма, мы организуем прямую трансляцию из всех храмов.
Движение ночного транспорта в городе не будут увеличивать в праздничные дни, а посещение кладбищ ограничат.
— Для того, чтобы мы могли получить освященные паски на всех производствах – это Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир – мы освятим эти паски. В торговых сетях купить сразу освященные паски, - заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Напомним, что в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
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Паски в Житомире будут святить сразу на хлебзаводах, чтобы люди не шли в храмы через коронавирусный карантин.
Об этом сообщает Украинская правда.
Для того, чтобы все могли отпраздновать и увидеть служение из храма, мы организуем прямую трансляцию из всех храмов.
Движение ночного транспорта в городе не будут увеличивать в праздничные дни, а посещение кладбищ ограничат.
— Для того, чтобы мы могли получить освященные паски на всех производствах – это Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир – мы освятим эти паски. В торговых сетях купить сразу освященные паски, - заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Напомним, что в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.