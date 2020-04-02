Паски в Житомире будут святить сразу на хлебзаводах, чтобы люди не шли в храмы через коронавирусный карантин.

Об этом сообщает Украинская правда.

Для того, чтобы все могли отпраздновать и увидеть служение из храма, мы организуем прямую трансляцию из всех храмов.

Движение ночного транспорта в городе не будут увеличивать в праздничные дни, а посещение кладбищ ограничат.

— Для того, чтобы мы могли получить освященные паски на всех производствах – это Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир – мы освятим эти паски. В торговых сетях купить сразу освященные паски, - заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.