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В Северодонецке Луганской области 3 апреля открыли лабораторию, в которой смогут диагностировать коронавирусное заболевание COVID-19.
Об этом сообщает hromadske.
По словам главы Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая, лаборатория была готова к запуску еще несколько дней назад, ждали только получения необходимых реагентов.
Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины рассказал, что оборудование для лаборатории получили от Всемирной организации здравоохранения.
Всего в Украине 8 таких региональных лабораторий. Однако все положительные результаты тестов и часть негативных будут отправляться для повторного анализа в референс-лаборатории в Киеве.
Ранее все тесты, которые брали у людей с подозрением на коронавирус в Луганской области, направлялись в лабораторию в Киеве. За все время эпидемии в Луганской области было всего 14 подозрений. Меньше только в Черниговской области — там тесты на коронавирус сделали лишь 8 людям.
Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.
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В Северодонецке Луганской области 3 апреля открыли лабораторию, в которой смогут диагностировать коронавирусное заболевание COVID-19.
Об этом сообщает hromadske.
По словам главы Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая, лаборатория была готова к запуску еще несколько дней назад, ждали только получения необходимых реагентов.
Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины рассказал, что оборудование для лаборатории получили от Всемирной организации здравоохранения.
Всего в Украине 8 таких региональных лабораторий. Однако все положительные результаты тестов и часть негативных будут отправляться для повторного анализа в референс-лаборатории в Киеве.
Ранее все тесты, которые брали у людей с подозрением на коронавирус в Луганской области, направлялись в лабораторию в Киеве. За все время эпидемии в Луганской области было всего 14 подозрений. Меньше только в Черниговской области — там тесты на коронавирус сделали лишь 8 людям.
Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.