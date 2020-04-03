В Северодонецке Луганской области 3 апреля открыли лабораторию, в которой смогут диагностировать коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом сообщает hromadske.

По словам главы Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая, лаборатория была готова к запуску еще несколько дней назад, ждали только получения необходимых реагентов.

Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины рассказал, что оборудование для лаборатории получили от Всемирной организации здравоохранения.

Всего в Украине 8 таких региональных лабораторий. Однако все положительные результаты тестов и часть негативных будут отправляться для повторного анализа в референс-лаборатории в Киеве.

Ранее все тесты, которые брали у людей с подозрением на коронавирус в Луганской области, направлялись в лабораторию в Киеве. За все время эпидемии в Луганской области было всего 14 подозрений. Меньше только в Черниговской области — там тесты на коронавирус сделали лишь 8 людям.

Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.