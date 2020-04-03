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Среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан. Всего в системе «Захист», заработавшая неделю назад, зарегистрировались 13787 человек.
Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы «Захист» рассказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.
— Хотел проинформировать о программе «Захист», которую мы развернули неделю назад для защиты и поддержки тех украинцев, которые застряли в разных странах мира из-за пандемии... Сейчас в программе «Захист», то есть речь о количестве граждан, обратившихся за помощью в зарубежные дипломатические учреждений Украины, принимают участие 13 787 граждан Украины, - рассказал Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался - очевидно, живут своей жизнью.
— Из этих 13 787 граждан, 8538 - настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее. Реальная цифра, которые нуждаются сейчас в эвакуации - 8538, - рассказал Дмитрий Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что все, в том числе министерство, понимают, что в той же Польше - значительно больше людей, которые хотят вернуться в Украину, чем те, кто зарегистрирован в этой системе. Однако система охватывает только тех, кто официально в ней есть.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.
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Среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан. Всего в системе «Захист», заработавшая неделю назад, зарегистрировались 13787 человек.
Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы «Захист» рассказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.
— Хотел проинформировать о программе «Захист», которую мы развернули неделю назад для защиты и поддержки тех украинцев, которые застряли в разных странах мира из-за пандемии... Сейчас в программе «Захист», то есть речь о количестве граждан, обратившихся за помощью в зарубежные дипломатические учреждений Украины, принимают участие 13 787 граждан Украины, - рассказал Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался - очевидно, живут своей жизнью.
— Из этих 13 787 граждан, 8538 - настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее. Реальная цифра, которые нуждаются сейчас в эвакуации - 8538, - рассказал Дмитрий Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что все, в том числе министерство, понимают, что в той же Польше - значительно больше людей, которые хотят вернуться в Украину, чем те, кто зарегистрирован в этой системе. Однако система охватывает только тех, кто официально в ней есть.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.