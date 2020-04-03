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У двоих врачей из львовских больниц подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
— У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов, – сказано в сообщении.
Уточняется, что одним из медиков является 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи, который был на самоизоляции, а сейчас находится в инфекционной больнице.
Второй заболевший – 54-летний доктор 5-й городской поликлиники, контактировавший с пациенткой с коронавирусом. Он также находится в инфекционной больнице.
По информации городского совета, в целом во Львовской области на данный момент зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусом. При этом двое людей уже выздоровели.
Напомним, что восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом.
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У двоих врачей из львовских больниц подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
— У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов, – сказано в сообщении.
Уточняется, что одним из медиков является 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи, который был на самоизоляции, а сейчас находится в инфекционной больнице.
Второй заболевший – 54-летний доктор 5-й городской поликлиники, контактировавший с пациенткой с коронавирусом. Он также находится в инфекционной больнице.
По информации городского совета, в целом во Львовской области на данный момент зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусом. При этом двое людей уже выздоровели.
Напомним, что восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом.