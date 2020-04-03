Наиболее социально уязвимые жители Николаевской области будут обеспечены продуктовыми наборами. В течение трех недель в область ожидается поставка 19998 таких наборов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосдаминистрации.

«По инициативе Министерства социальной политики Украины и Национальной сети продуктовых магазинов АТБ в области проводится работа по обеспечению наиболее уязвимых слоев населения продуктовыми наборами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 03 апреля Николаевская область уже получила 2527 продуктовых наборов. Они предназначены для граждан старше 80 лет, людей пожилого возраста, нуждающихся в уходе, лиц с инвалидностью и т. д.

В ОГА добавили, что доставлять продукты будут соцработники, а также представители Общества Красного Креста Украины.

Также в области создан необходимый запас продуктов питания для малообеспеченных слоев населения.

Сейчас в районных и городских органах социальной защиты населения в наличии есть 8242 килограмма продуктов питания (крупы, мука, сахар, макаронные изделия, печенье и т. д.), 1533 литров растительного масла и консервации, 3947 единиц консервных изделий, чая, мивины на общую сумму 230,94 тысячи гривен.

«На сегодня уже получено 97 обращений по доставке продуктов питания и медикаментов незащищенным слоям населения», — отмечается в сообщении.

Напоминаем, что в области работает горячая линия по оказанию помощи малообеспеченным слоям населения в обеспечении и доставке продуктов питания и медикаментов.

Напомним, правительство разработало программу доставки продуктов для пожилых людей и граждан, которые самоизолировались из-за пандемии коронавируса.