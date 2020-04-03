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Компания «Укрзалізниця» планирует бесплатно перевозить сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своих служебных поездах на время карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для сотрудников ГСЧС бесплатный. Основанием для проезда спасателей являются: служебное удостоверение; наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток», — говорится в сообщении.
Такое решение «Укрзалізниця» приняла совместно с Министерством инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» будет бесплатно перевозить полицейских и медиков.
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Компания «Укрзалізниця» планирует бесплатно перевозить сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своих служебных поездах на время карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для сотрудников ГСЧС бесплатный. Основанием для проезда спасателей являются: служебное удостоверение; наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток», — говорится в сообщении.
Такое решение «Укрзалізниця» приняла совместно с Министерством инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» будет бесплатно перевозить полицейских и медиков.