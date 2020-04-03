Компания «Укрзалізниця» планирует бесплатно перевозить сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своих служебных поездах на время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для сотрудников ГСЧС бесплатный. Основанием для проезда спасателей являются: служебное удостоверение; наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток», — говорится в сообщении.

Такое решение «Укрзалізниця» приняла совместно с Министерством инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» будет бесплатно перевозить полицейских и медиков.