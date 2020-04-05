В Николаевской области по состоянию на сегодня не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом шла речь во время брифинга заместителя Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о мерах по противодействию распространению коронавирусом.

Он отметил, что во всех областях Украины были подозрения на коронавирус, однако в Николаевской ни один не подтвердился.

Он отметил, что в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Из 156 новых случаев — 12 детей. К аппаратам ИВЛ подключено 18 человек. До отметки в 1000 зараженных Украина дошла за 9 дней, что на 3 дня больше чем Италия.

Замминистра здравоохранения добавил, что ему сложно объяснить, почему на Николаевщине нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

— Это сложно объяснить, но это приятная вещь, так как тестирование на коронавирусную болезнь происходят, подозрения на коронавирус в Николаевской области есть, но подтвержденных случаев нет. Мы будем только довольны, если хоть в одной области Украине не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет происходить увеличение, - рассказал Виктор Ляшко.