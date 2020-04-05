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В Киеве соблюдение мер карантина контролируют городские коммунальные службы совместно с муниципальной стражей и сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.Нет.
— Не все киевляне осознали реальность угрозы своей жизни и жизни родных и близких, и пренебрегли предупреждением. Именно поэтому мы усиливаем меры безопасности с привлечением правоохранительных органов. Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, - сказано в сообщении.
Как отмечается, уже успели проверить столичные парки и скверы, а также спортивные и детские площадки во всех районах. В частности, зафиксировано ряд нарушений, по результатам которых сотрудники коммунальных служб составили соответствующие первые протоколы.
— У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это не каникулы, и теперь не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу, - говорится в сообщении.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.
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В Киеве соблюдение мер карантина контролируют городские коммунальные службы совместно с муниципальной стражей и сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.Нет.
— Не все киевляне осознали реальность угрозы своей жизни и жизни родных и близких, и пренебрегли предупреждением. Именно поэтому мы усиливаем меры безопасности с привлечением правоохранительных органов. Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, - сказано в сообщении.
Как отмечается, уже успели проверить столичные парки и скверы, а также спортивные и детские площадки во всех районах. В частности, зафиксировано ряд нарушений, по результатам которых сотрудники коммунальных служб составили соответствующие первые протоколы.
— У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это не каникулы, и теперь не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу, - говорится в сообщении.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.