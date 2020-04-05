В Украине зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. В общем 28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее сообщалось, что в каждой области действуют номера горячих линий, куда можно обратиться по вопросам по карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.