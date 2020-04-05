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В каждой области действуют номера горячих линий, куда можно обратиться по вопросам по карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
На сайте правительства обнародованы номера горячих линий по регионах.
Коронавирус обнаружен во всех областях Украины. Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова призвала граждан не заниматься самолечением и положится на специалистов в вопросе выявления и лечения коронавирусной инфекции.
Ранее Светлана Федорова рассказала, что областной центр инфекционных заболеваний, в случае необходимости, готов к приему больных коронавирусной инфекцией.
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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В каждой области действуют номера горячих линий, куда можно обратиться по вопросам по карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
На сайте правительства обнародованы номера горячих линий по регионах.
Коронавирус обнаружен во всех областях Украины. Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова призвала граждан не заниматься самолечением и положится на специалистов в вопросе выявления и лечения коронавирусной инфекции.
Ранее Светлана Федорова рассказала, что областной центр инфекционных заболеваний, в случае необходимости, готов к приему больных коронавирусной инфекцией.
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.