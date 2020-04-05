В каждой области действуют номера горячих линий, куда можно обратиться по вопросам по карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

На сайте правительства обнародованы номера горячих линий по регионах.

Коронавирус обнаружен во всех областях Украины. Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова призвала граждан не заниматься самолечением и положится на специалистов в вопросе выявления и лечения коронавирусной инфекции.