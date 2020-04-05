Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова призвала граждан не заниматься самолечением и положится на специалистов в вопросе выявления и лечения коронавирусной инфекции.

Об этом идёт речь в опубликованном Светланой Федоровой видеообращении.

Главврач инфекционки отметила, что лечение коронавируса назначенное только врачом окажет положительный эффект, а также призвала доверять исключительно официальным источникам и не «нахватывать кучу медикаментов».

— Если вы не медработник, не начинайте сейчас искать и вычитывать «ой, тут же есть такой препарат» и начать его пить. Любое лечение, а тем более лечение чётко установленной вирусной инфекции назначает только врач. Только врач может подобрать дозы, которые подходят вам, только он может назначить правильное лечение, чтобы оно оказало эффект... Для каждой группы пациентов есть четко расписанное лечение... Не слушайте неофициальные источники, не нужно нахватывать кучу медикаментов и тем более не нужно заниматься самолечением, - заявила Светлана Федорова.

Также она отметила, что существует протокол «Об утверждении протокола предоставления медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни», который включает в себя расписанные схемы лечения и обследования вируса. Данный протокол доступен врачам и разработан профессионалами на основе также зарубежного опыта борьбы с COVID-19.

Ранее Светлана Федорова рассказала, что областной центр инфекционных заболеваний, в случае необходимости, готов к приему больных коронавирусной инфекцией.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.