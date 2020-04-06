|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.05 грн
|29.77 грн
Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что запрет на выход из дома для пенсионеров связан с тем, что сейчас это главная группа риска.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 4 апреля, пишет LB.ua.
— Достаточно часто и много вопросов касаются людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить на улицу. Почему так происходит? Я приведу несколько примеров из вчерашней статистике по летальности. Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - заявил Виктор Ляшко.
Также он добавил, что у большинства пенсионеров есть хронические заболевания, которые влияют на летальный исход болезни, в случае заражение коронавирусом.
— У большинства людей старше 60 лет, к сожалению, есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимым с жизнью состояниям, когда присоединяется коронавирусная болезнь. Поэтому было принято решение, чтобы сделать невозможными риски инфицирования людей старше 60 лет, не выходить им за пределы своего жилого дома, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что запрет на выход из дома для пенсионеров связан с тем, что сейчас это главная группа риска.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 4 апреля, пишет LB.ua.
— Достаточно часто и много вопросов касаются людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить на улицу. Почему так происходит? Я приведу несколько примеров из вчерашней статистике по летальности. Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - заявил Виктор Ляшко.
Также он добавил, что у большинства пенсионеров есть хронические заболевания, которые влияют на летальный исход болезни, в случае заражение коронавирусом.
— У большинства людей старше 60 лет, к сожалению, есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимым с жизнью состояниям, когда присоединяется коронавирусная болезнь. Поэтому было принято решение, чтобы сделать невозможными риски инфицирования людей старше 60 лет, не выходить им за пределы своего жилого дома, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь