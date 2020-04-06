Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что запрет на выход из дома для пенсионеров связан с тем, что сейчас это главная группа риска.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 4 апреля, пишет LB.ua.

— Достаточно часто и много вопросов касаются людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить на улицу. Почему так происходит? Я приведу несколько примеров из вчерашней статистике по летальности. Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - заявил Виктор Ляшко.

Также он добавил, что у большинства пенсионеров есть хронические заболевания, которые влияют на летальный исход болезни, в случае заражение коронавирусом.

— У большинства людей старше 60 лет, к сожалению, есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимым с жизнью состояниям, когда присоединяется коронавирусная болезнь. Поэтому было принято решение, чтобы сделать невозможными риски инфицирования людей старше 60 лет, не выходить им за пределы своего жилого дома, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.