В субботу, 4 апреля, в Николаеве в Корабельном районе прошли рейды по обследованию продовольственных рынков: был составлен один админпротокол.

Об этом сообщает администрация района в Facebook.

В ходе рейда составлен 1 протокол по статье 160 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» (торговля в отведенных для этого местах и без наличия соответствующего разрешения). Материалы были направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Отмечается, что в рейде принимали участие специалисты администрации Корабельного района Николаевского горсовета совместно с представителями районного отдела полиции, Госпродпотребслужбы и при участии членов общественного формирования «Каскад».

В Николаеве вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.