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В субботу, 4 апреля, в Николаеве в Корабельном районе прошли рейды по обследованию продовольственных рынков: был составлен один админпротокол.
Об этом сообщает администрация района в Facebook.
В ходе рейда составлен 1 протокол по статье 160 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» (торговля в отведенных для этого местах и без наличия соответствующего разрешения). Материалы были направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Отмечается, что в рейде принимали участие специалисты администрации Корабельного района Николаевского горсовета совместно с представителями районного отдела полиции, Госпродпотребслужбы и при участии членов общественного формирования «Каскад».
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В субботу, 4 апреля, в Николаеве в Корабельном районе прошли рейды по обследованию продовольственных рынков: был составлен один админпротокол.
Об этом сообщает администрация района в Facebook.
В ходе рейда составлен 1 протокол по статье 160 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» (торговля в отведенных для этого местах и без наличия соответствующего разрешения). Материалы были направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Отмечается, что в рейде принимали участие специалисты администрации Корабельного района Николаевского горсовета совместно с представителями районного отдела полиции, Госпродпотребслужбы и при участии членов общественного формирования «Каскад».
В Николаеве вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь