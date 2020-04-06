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В Винницкой области по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей.
Об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский, сообщает Интерфакс-Украина.
— По состоянию на 6 апреля на территории области без изменений. Зарегистрировано 161 подозрение на коронавирусную инфекцию, в 77 случаях подозрение не было подтверждено. В 75 случаях выявлен коронавирус, в том числе, у 7 детей: три ребенка в Виннице, три – в Гайсине и один – из Черновицкого района. За последние сутки ситуация не изменилась, - сказал он на брифинге в понедельник.
Владислав Скальский сообщил, что для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции в Винницкой области закуплено и получено по гуманитарной помощи 49 наборов диагностических тест-систем.
По его словам, в областном лабораторном центре в наличии диагностические тест-системы для исследования материалов методом ПЦР на 3300 человек. В настоящее время на учете самоизоляции в рамках карантина находится 1880 граждан, из которых 1624 человека приехали из-за границы.
Он указал, что по состоянию на утро 6 апреля в области составлено 168 административных протоколов за нарушение правил карантина.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни.
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В Винницкой области по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей.
Об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский, сообщает Интерфакс-Украина.
— По состоянию на 6 апреля на территории области без изменений. Зарегистрировано 161 подозрение на коронавирусную инфекцию, в 77 случаях подозрение не было подтверждено. В 75 случаях выявлен коронавирус, в том числе, у 7 детей: три ребенка в Виннице, три – в Гайсине и один – из Черновицкого района. За последние сутки ситуация не изменилась, - сказал он на брифинге в понедельник.
Владислав Скальский сообщил, что для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции в Винницкой области закуплено и получено по гуманитарной помощи 49 наборов диагностических тест-систем.
По его словам, в областном лабораторном центре в наличии диагностические тест-системы для исследования материалов методом ПЦР на 3300 человек. В настоящее время на учете самоизоляции в рамках карантина находится 1880 граждан, из которых 1624 человека приехали из-за границы.
Он указал, что по состоянию на утро 6 апреля в области составлено 168 административных протоколов за нарушение правил карантина.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь