За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 22 человека, среди них медики и 8-летний ребенок.

Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге сегодня, 6 апреля.

По его словам, за минувшие сутки заболели еще 22 жителя Киева.

— Заболели 5 женщин от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе два медика. Также заболел 8-ми летний мальчик, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.