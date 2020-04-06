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За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 22 человека, среди них медики и 8-летний ребенок.
Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге сегодня, 6 апреля.
По его словам, за минувшие сутки заболели еще 22 жителя Киева.
— Заболели 5 женщин от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе два медика. Также заболел 8-ми летний мальчик, - сказал Виталий Кличко.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 22 человека, среди них медики и 8-летний ребенок.
Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге сегодня, 6 апреля.
По его словам, за минувшие сутки заболели еще 22 жителя Киева.
— Заболели 5 женщин от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе два медика. Также заболел 8-ми летний мальчик, - сказал Виталий Кличко.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь