По состоянию на утро, 6 апреля в инфекционной больнице Львова находится 66 пациентов с подозрением на коронавирус, 5 из которых — в реанимации.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

В частности, двое людей, у которых подтвержден коронавирус, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

— На сегодня в нашей инфекционной больнице 66 больных, из них 5 находятся в реанимации, состояние тяжелое и двое из них на аппаратах ИВЛ. Это именно те двое, которые имеют коронавирус. В целом мы имеем сегодня по городу и области 28 человек, где подтвержден диагноз, из которых трое уже вылечились и один человек, вы знаете, умер. И это такая большая потеря для нашего города, - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.