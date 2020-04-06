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По состоянию на утро, 6 апреля в инфекционной больнице Львова находится 66 пациентов с подозрением на коронавирус, 5 из которых — в реанимации.
Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
В частности, двое людей, у которых подтвержден коронавирус, на аппаратах искусственной вентиляции легких.
— На сегодня в нашей инфекционной больнице 66 больных, из них 5 находятся в реанимации, состояние тяжелое и двое из них на аппаратах ИВЛ. Это именно те двое, которые имеют коронавирус. В целом мы имеем сегодня по городу и области 28 человек, где подтвержден диагноз, из которых трое уже вылечились и один человек, вы знаете, умер. И это такая большая потеря для нашего города, - сказал мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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По состоянию на утро, 6 апреля в инфекционной больнице Львова находится 66 пациентов с подозрением на коронавирус, 5 из которых — в реанимации.
Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
В частности, двое людей, у которых подтвержден коронавирус, на аппаратах искусственной вентиляции легких.
— На сегодня в нашей инфекционной больнице 66 больных, из них 5 находятся в реанимации, состояние тяжелое и двое из них на аппаратах ИВЛ. Это именно те двое, которые имеют коронавирус. В целом мы имеем сегодня по городу и области 28 человек, где подтвержден диагноз, из которых трое уже вылечились и один человек, вы знаете, умер. И это такая большая потеря для нашего города, - сказал мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь