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Большинство умерших от коронавируса в Украине страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.
Сообщается, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%.
Из 1319 подтвержденных случаев - 95 детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Заболевшие в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
7,5% - новообразования
7,5% - заболевания почек
11% - заболевания легких;
4% - ожирение;
26% - совмещенные заболевания.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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Большинство умерших от коронавируса в Украине страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.
Сообщается, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%.
Из 1319 подтвержденных случаев - 95 детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Заболевшие в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
7,5% - новообразования
7,5% - заболевания почек
11% - заболевания легких;
4% - ожирение;
26% - совмещенные заболевания.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь