Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Центр общественного здоровья.

— 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером. Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30, — пишет издание.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.