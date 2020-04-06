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Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Центр общественного здоровья.
— 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером. Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30, — пишет издание.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Центр общественного здоровья.
— 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером. Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30, — пишет издание.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь