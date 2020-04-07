За прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, которые госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней». Сейчас в инфекционном стационаре находится 9 пациентов. По состоянию на 9:00 7 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратился 71 пациент с подозрением на заболевание COVID-19, из них 61 пациент госпитализирован, 10 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 69 пациентов. Отказались от обследования 2 человека. На сегодня 66 обследованных лиц имеют отрицательный результат, 3 пробы в работе.

С 16 марта введено учет жителей Николаевской области, которые прибыли из-за границы и различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учет было взято 2037 человека.

По состоянию на 8:00 7 апреля в связи с завершегнием сроков самоизоляции сняты с учета 951 человек. Ведется медико-санитарное наблюдение за 1086 лицами.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.