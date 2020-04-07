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В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 34 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 10 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 160 случаев;
Кировоградская область - 53 случая;
Киев - 253 случая;
Киевская область - 97 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 247 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.
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В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 34 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 10 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 160 случаев;
Кировоградская область - 53 случая;
Киев - 253 случая;
Киевская область - 97 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 247 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь