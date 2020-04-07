В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице ВСУ в Facebook.

Сообщается, что умершей является работница одной из воинских частей Ивано-Франковской области, диагноз «коронавирус» ей подтвердили вечером 6 апреля.

В ВСУ сообщили, что с 20 марта женщина находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Спустя неделю, 27 марта ее состояние ухудшилось и девушку госпитализировали в ЦРБ города Надворная, а уже 30 марта ее перевели в реанимационное отделение. Утром 6 апреля девушка умерла.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.