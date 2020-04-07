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В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице ВСУ в Facebook.
Сообщается, что умершей является работница одной из воинских частей Ивано-Франковской области, диагноз «коронавирус» ей подтвердили вечером 6 апреля.
В ВСУ сообщили, что с 20 марта женщина находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Спустя неделю, 27 марта ее состояние ухудшилось и девушку госпитализировали в ЦРБ города Надворная, а уже 30 марта ее перевели в реанимационное отделение. Утром 6 апреля девушка умерла.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице ВСУ в Facebook.
Сообщается, что умершей является работница одной из воинских частей Ивано-Франковской области, диагноз «коронавирус» ей подтвердили вечером 6 апреля.
В ВСУ сообщили, что с 20 марта женщина находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Спустя неделю, 27 марта ее состояние ухудшилось и девушку госпитализировали в ЦРБ города Надворная, а уже 30 марта ее перевели в реанимационное отделение. Утром 6 апреля девушка умерла.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь