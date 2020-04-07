В Николаеве Госпродпотребслужба области требует прекратить работу торговых площадок по улице 3-я Слободская, так как там нарушаются карантинные нормы и нет возможности проконтролировать поток людей.

Об этом шла речь на заседании комиссии ТЭБиЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.

Сообщается, что основные рынки в городе закрыты, однако всё ещё работают торговые площадки, как на улице 3-я Слободская, где отсутствуют условия для продавцов, для соблюдения личной гигиены, что является нарушением карантинных норм.

— Рынки основные большие закрыты, но работают торговые площадки. В рабочей группе мы говорили про это, что отдельные торговые площадки, которые конкретные работают, мы внесем протокол о конкретном их закрытии. Вопрос к полиции - рынок не работает, а торговля вокруг рынка продолжается. Я там вчера на рынке по 3-й Слободской была и внесла предложение закрыть торговую площадку, у которой невозможно наполненность проконтролировать и отсутствуют условия для продавцов, для личной гигиены. Используется общий туалет, в самих павильонах нет условий для мытья рук, - заявила представитель службы Наталья Петровна.

В Госпродпотребслужбе заявили, что есть зафиксированные факты несоблюдения норм на этом комплексе торговых павильонов и потребовали у полиции принять меры для прекращения торговли.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что в Николаеве 50 рынков уже закрылись на карантин из-за распространения коронавируса, однако ещё 3 проигнорировали это требование и продолжают работать.

Напомним, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.