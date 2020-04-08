|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
В Первомайске на Николаевщине в рамках предотвращения и противодействия распространению среди населения коронавирусной инфекции COVID-19 спасатели продезинфицировали улицы и тротуары.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Для дезинфекции использовали специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не вредит металлу, древесине и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.
— Весь личный состав, который привлекался к проведению работ, был обеспечен местными властями в полном объеме средствами медико-биологической защиты, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Очакове, в рамках противодействия распространения среди населения коронавируса спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области совместно с коммунальщиками провели дезинфекцию улиц и тротуаров.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Первомайске на Николаевщине в рамках предотвращения и противодействия распространению среди населения коронавирусной инфекции COVID-19 спасатели продезинфицировали улицы и тротуары.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Для дезинфекции использовали специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не вредит металлу, древесине и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.
— Весь личный состав, который привлекался к проведению работ, был обеспечен местными властями в полном объеме средствами медико-биологической защиты, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Очакове, в рамках противодействия распространения среди населения коронавируса спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области совместно с коммунальщиками провели дезинфекцию улиц и тротуаров.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь