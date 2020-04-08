В Первомайске на Николаевщине в рамках предотвращения и противодействия распространению среди населения коронавирусной инфекции COVID-19 спасатели продезинфицировали улицы и тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Для дезинфекции использовали специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не вредит металлу, древесине и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.

— Весь личный состав, который привлекался к проведению работ, был обеспечен местными властями в полном объеме средствами медико-биологической защиты, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Очакове, в рамках противодействия распространения среди населения коронавируса спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области совместно с коммунальщиками провели дезинфекцию улиц и тротуаров.