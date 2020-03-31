В Очакове, вчера, 30 марта, в рамках противодействия распространения среди населения коронавируса спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области совместно с коммунальщиками провели дезинфекцию улиц и тротуаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Для дезинфекции использовали специальную смесь, которая абсолютно безопасна для людей и животных, не портит метал и дерево и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей. Весь личный состав, который принимал участие в дезинфекции обеспечили спецодеждой.

— Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусом, Службой спасения, организовано курсирование автомобилей, оборудованных громкоговорителями. Такие автомобили будут курсировать по улицам городов и районных центров, осуществляя информирование населения области о правилах поведения в период чрезвычайной ситуации, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее, спасатели показали, как проводили обработку дезраствором автобуса, на котором привезли жителей Николаева и области из Киева.





