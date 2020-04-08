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В Николаеве в апелляционном порядке пересмотрели приговор в отношении двух жителей города, 23-летнего мужчины и 19-летней девушки, которые обвиняются в покушении на убийство водителя такси с целью завладения его авто. Прокуратура обжаловала приговор в отношении девушки.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Установлено, что 5 февраля 2017 года в ночное время суток женщина и мужчина заказали такси. Во время движения злоумышленники, применив насилие к водителю такси, пытались завладеть авто «Hyundai Sonata». Однако, нападавшим помешал житель дома, возле которого остановилось такси. Пострадавший сумел выскочить из машины и сразу же позвонил в полицию.
Прокуратура действия обоих обвиняемых квалифицировала по части 2 статьи 15 пунктов 6, 12, части 2 статьи 115, части 2 статьи 15 и части 3 статьи 289 УК Украины, то есть законченное покушение на умышленное убийство, то есть - умышленное противоправное лишение жизни другого человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц и угон, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Однако, несмотря на неопровержимые доказательства вины подозреваемых, Центральный районный суд Николаева назначил наказание для 23-летнего парня, в то же время, оправдал 19-летнюю девушку и принял решение об изменении квалификации её действий, заменив на часть 1 статьи 125 и часть 1 статьи 129 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение и угроза убийством).
Тогда суд назначил обвиняемой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также суд пересчитал срок предварительного заключения девушки и освободил её из-под стражи в зале суда.
В свою очередь коллегия судей Николаевского апелляционного суда, согласилась с доводами прокурора, приговор суда первой инстанции отменила и назначила рассмотрение в суде первой инстанции в новом составе суда.
Напомним, что в Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
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В Николаеве в апелляционном порядке пересмотрели приговор в отношении двух жителей города, 23-летнего мужчины и 19-летней девушки, которые обвиняются в покушении на убийство водителя такси с целью завладения его авто. Прокуратура обжаловала приговор в отношении девушки.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Установлено, что 5 февраля 2017 года в ночное время суток женщина и мужчина заказали такси. Во время движения злоумышленники, применив насилие к водителю такси, пытались завладеть авто «Hyundai Sonata». Однако, нападавшим помешал житель дома, возле которого остановилось такси. Пострадавший сумел выскочить из машины и сразу же позвонил в полицию.
Прокуратура действия обоих обвиняемых квалифицировала по части 2 статьи 15 пунктов 6, 12, части 2 статьи 115, части 2 статьи 15 и части 3 статьи 289 УК Украины, то есть законченное покушение на умышленное убийство, то есть - умышленное противоправное лишение жизни другого человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц и угон, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Однако, несмотря на неопровержимые доказательства вины подозреваемых, Центральный районный суд Николаева назначил наказание для 23-летнего парня, в то же время, оправдал 19-летнюю девушку и принял решение об изменении квалификации её действий, заменив на часть 1 статьи 125 и часть 1 статьи 129 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение и угроза убийством).
Тогда суд назначил обвиняемой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также суд пересчитал срок предварительного заключения девушки и освободил её из-под стражи в зале суда.
В свою очередь коллегия судей Николаевского апелляционного суда, согласилась с доводами прокурора, приговор суда первой инстанции отменила и назначила рассмотрение в суде первой инстанции в новом составе суда.
Напомним, что в Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь