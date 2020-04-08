В Николаеве в апелляционном порядке пересмотрели приговор в отношении двух жителей города, 23-летнего мужчины и 19-летней девушки, которые обвиняются в покушении на убийство водителя такси с целью завладения его авто. Прокуратура обжаловала приговор в отношении девушки.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Установлено, что 5 февраля 2017 года в ночное время суток женщина и мужчина заказали такси. Во время движения злоумышленники, применив насилие к водителю такси, пытались завладеть авто «Hyundai Sonata». Однако, нападавшим помешал житель дома, возле которого остановилось такси. Пострадавший сумел выскочить из машины и сразу же позвонил в полицию.

Прокуратура действия обоих обвиняемых квалифицировала по части 2 статьи 15 пунктов 6, 12, части 2 статьи 115, части 2 статьи 15 и части 3 статьи 289 УК Украины, то есть законченное покушение на умышленное убийство, то есть - умышленное противоправное лишение жизни другого человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц и угон, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Однако, несмотря на неопровержимые доказательства вины подозреваемых, Центральный районный суд Николаева назначил наказание для 23-летнего парня, в то же время, оправдал 19-летнюю девушку и принял решение об изменении квалификации её действий, заменив на часть 1 статьи 125 и часть 1 статьи 129 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение и угроза убийством).

Тогда суд назначил обвиняемой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также суд пересчитал срок предварительного заключения девушки и освободил её из-под стражи в зале суда.

В свою очередь коллегия судей Николаевского апелляционного суда, согласилась с доводами прокурора, приговор суда первой инстанции отменила и назначила рассмотрение в суде первой инстанции в новом составе суда.

Напомним, что в Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.