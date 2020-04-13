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Об это заявил спецпредставитель директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает hromadske.
«Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой», — отметил эксперт.
Он добавил, что защита будет нужен всем, поскольку до сих пор непонятно, когда можно будет использовать вакцины против коронавируса, и появится ли иммунитет к нему у тех, кто уже переболел.
В ВОЗ отмечают, что прежде всего масками должны быть обеспечены медики, которые лечат больных COVID-19, и сами больные. Однако, поскольку сейчас точное количество инфицированных определить нельзя, а также их невозможно идентифицировать, то защита на лице необходима всем без исключения, подчеркнул Набарро.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса в мире власти Швейцарии на вершине горы Маттерхорн начали проецировать флаги разных стран и слова поддержки.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Армении заявило о выходе эпидемии коронавируса из-под контроля.
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Об это заявил спецпредставитель директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает hromadske.
«Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой», — отметил эксперт.
Он добавил, что защита будет нужен всем, поскольку до сих пор непонятно, когда можно будет использовать вакцины против коронавируса, и появится ли иммунитет к нему у тех, кто уже переболел.
В ВОЗ отмечают, что прежде всего масками должны быть обеспечены медики, которые лечат больных COVID-19, и сами больные. Однако, поскольку сейчас точное количество инфицированных определить нельзя, а также их невозможно идентифицировать, то защита на лице необходима всем без исключения, подчеркнул Набарро.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса в мире власти Швейцарии на вершине горы Маттерхорн начали проецировать флаги разных стран и слова поддержки.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Армении заявило о выходе эпидемии коронавируса из-под контроля.