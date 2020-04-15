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Европейский союз определил три критерия для снятия карантинных ограничений.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
По ее словам, данные рекомендации содержатся в «дорожной карте» по снятию ограничений для стран-членов ЕС.
— Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга, - написала Урсула фон дер Ляйен.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что презентация «дорожной карты» не является сигналом для снятия ограничений.
— Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия, - отметила она.
Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.
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Европейский союз определил три критерия для снятия карантинных ограничений.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
По ее словам, данные рекомендации содержатся в «дорожной карте» по снятию ограничений для стран-членов ЕС.
— Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга, - написала Урсула фон дер Ляйен.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что презентация «дорожной карты» не является сигналом для снятия ограничений.
— Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия, - отметила она.
Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.