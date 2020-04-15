|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|+19 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.95 грн
В Николаеве хотят остановить работу общественного транспорта в ночь с субботы 18 апреля на воскресенье 19 апреля.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
По словам мэра, такие меры могут уменьшить количество людей, планирующих поехать на пасхальные богослужения в храмы.
— Полиция предлагает с вечера субботы и к утру воскресенья прекратить курсирование маршруток вообще. Утром в воскресенье сделать «рабочую перевозку», потому что некоторые люди работают. И после опять остановить, — сказал он.
Городской голова обратился к николаевцам с просьбой передать эту информацию своим друзьям и знакомым, которые планировали посетить храмы на Пасху.
Ранее Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
В Николаеве хотят остановить работу общественного транспорта в ночь с субботы 18 апреля на воскресенье 19 апреля.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
По словам мэра, такие меры могут уменьшить количество людей, планирующих поехать на пасхальные богослужения в храмы.
— Полиция предлагает с вечера субботы и к утру воскресенья прекратить курсирование маршруток вообще. Утром в воскресенье сделать «рабочую перевозку», потому что некоторые люди работают. И после опять остановить, — сказал он.
Городской голова обратился к николаевцам с просьбой передать эту информацию своим друзьям и знакомым, которые планировали посетить храмы на Пасху.
Ранее Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.