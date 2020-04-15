В Николаеве хотят остановить работу общественного транспорта в ночь с субботы 18 апреля на воскресенье 19 апреля.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

По словам мэра, такие меры могут уменьшить количество людей, планирующих поехать на пасхальные богослужения в храмы.

— Полиция предлагает с вечера субботы и к утру воскресенья прекратить курсирование маршруток вообще. Утром в воскресенье сделать «рабочую перевозку», потому что некоторые люди работают. И после опять остановить, — сказал он.

Городской голова обратился к николаевцам с просьбой передать эту информацию своим друзьям и знакомым, которые планировали посетить храмы на Пасху.

Ранее Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.