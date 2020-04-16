Во Львове областная комиссия по ТЭБ и ЧС своим решением запрещает работу всех продуктовых рынков в городе.

Об этом сообщают во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram-канале.

Решение о закрытии рынков приняла Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня 16 апреля.

— Во исполнение решения областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, запретить деятельность всех продуктовых рынков на территории Львова с завтрашнего дня (прекратить деятельность сегодня до конца дня), - сказно в сообщении.

Напомним, в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки. Несколько дней назад главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Напомним, во Львовской области состоянием на 9:00 16 апреля зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.