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Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко поздравила жителей города и области с Пасхой и призвала не посещать церковные храмы на праздники.
Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в Facebook.
— Вот и наступают пасхальные дни. Сегодня мы с вами встречаем Воскресение Христово, но весь мир и Украина встречает его в непривычных для себя условиях. Мы все знаем, что в пасхальные дни мы должны оставаться дома. Сегодня мы покажем, насколько бережем своих близких, насколько действительно любим Бога именно тем, что останемся дома и сохраним здоровье своих близких и родных. Сегодня — это время проявить себя и понять насколько правильно мы живем, и насколько наш путь правильный. Я хочу всех вас поздравить с Пасхой. Хочу каждому дому пожелать добра, уважения, сил и здоровья. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что эта временная остановка — не просто карантинные меры, это знак от Бога, чтобы мы оглянулись и направили нашу жизнь в правильный путь. Пусть слова Апостола Павла будут для нас указателем: «Радуйтесь всему, молитесь, воздерживайтесь от зла, помогайте ближнему, любите ближнего», - сказала Виктория Москаленко.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.
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Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко поздравила жителей города и области с Пасхой и призвала не посещать церковные храмы на праздники.
Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в Facebook.
— Вот и наступают пасхальные дни. Сегодня мы с вами встречаем Воскресение Христово, но весь мир и Украина встречает его в непривычных для себя условиях. Мы все знаем, что в пасхальные дни мы должны оставаться дома. Сегодня мы покажем, насколько бережем своих близких, насколько действительно любим Бога именно тем, что останемся дома и сохраним здоровье своих близких и родных. Сегодня — это время проявить себя и понять насколько правильно мы живем, и насколько наш путь правильный. Я хочу всех вас поздравить с Пасхой. Хочу каждому дому пожелать добра, уважения, сил и здоровья. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что эта временная остановка — не просто карантинные меры, это знак от Бога, чтобы мы оглянулись и направили нашу жизнь в правильный путь. Пусть слова Апостола Павла будут для нас указателем: «Радуйтесь всему, молитесь, воздерживайтесь от зла, помогайте ближнему, любите ближнего», - сказала Виктория Москаленко.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.