Количество николаевцев, которые нуждаются в помощи, увеличивается каждый день. На данный момент, около 150 человек ежедневно обращаются в департамент соцзащиты за бесплатными продуктовыми наборами.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Количество людей, которые обращаются в Департамент соцзащиты по «горячей линии», чтобы получить пайки с едой, увеличивается ежедневно. Около 150 человек каждый день обращаются, — сообщил он.

Мэр добавил, что в Николаеве планируют просчитать стоимость минимального продуктового набора и обратиться к депутатам горсовета с просьбой о выделении денег на их закупку.

— Думаю, что в ближайшее время мы обратимся к депутатам, подсчитаем стоимость минимального набора продуктового, чтобы закупить дополнительно их и раздавать людям, которые в этом нуждаются. Это одинокие матери, многодетные семьи и семьи, которые сегодня находятся в трудном материальном положении. Думаю, горсовет это поддержит, — рассказал Александр Сенкевич.