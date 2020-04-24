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Количество николаевцев, которые нуждаются в помощи, увеличивается каждый день. На данный момент, около 150 человек ежедневно обращаются в департамент соцзащиты за бесплатными продуктовыми наборами.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Количество людей, которые обращаются в Департамент соцзащиты по «горячей линии», чтобы получить пайки с едой, увеличивается ежедневно. Около 150 человек каждый день обращаются, — сообщил он.
Мэр добавил, что в Николаеве планируют просчитать стоимость минимального продуктового набора и обратиться к депутатам горсовета с просьбой о выделении денег на их закупку.
— Думаю, что в ближайшее время мы обратимся к депутатам, подсчитаем стоимость минимального набора продуктового, чтобы закупить дополнительно их и раздавать людям, которые в этом нуждаются. Это одинокие матери, многодетные семьи и семьи, которые сегодня находятся в трудном материальном положении. Думаю, горсовет это поддержит, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в область ожидается поставка 19998 продуктовых наборов для социально уязвимых категорий населения.
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Количество николаевцев, которые нуждаются в помощи, увеличивается каждый день. На данный момент, около 150 человек ежедневно обращаются в департамент соцзащиты за бесплатными продуктовыми наборами.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Количество людей, которые обращаются в Департамент соцзащиты по «горячей линии», чтобы получить пайки с едой, увеличивается ежедневно. Около 150 человек каждый день обращаются, — сообщил он.
Мэр добавил, что в Николаеве планируют просчитать стоимость минимального продуктового набора и обратиться к депутатам горсовета с просьбой о выделении денег на их закупку.
— Думаю, что в ближайшее время мы обратимся к депутатам, подсчитаем стоимость минимального набора продуктового, чтобы закупить дополнительно их и раздавать людям, которые в этом нуждаются. Это одинокие матери, многодетные семьи и семьи, которые сегодня находятся в трудном материальном положении. Думаю, горсовет это поддержит, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в область ожидается поставка 19998 продуктовых наборов для социально уязвимых категорий населения.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов