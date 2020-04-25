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На коммунальном предприятии «Николаевпастранс» опубликовали график движения автобусов на период карантина, которые следуют по маршрутам №51,81,91.
График опубликован на странице предприятия в Facebook.
— Публикуем графики движения автобусов КП «Николаевпастранс» на период карантина. В своих смартфонах можно установить приложения CityBus Николаев и EasyWay для мониторинга транспорта, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве с 8 апреля проезд в общественном транспорте города возможен только при наличии пропуска, и только тем категориям профессий, которые указаны в постановлении Кабинета министров.
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На коммунальном предприятии «Николаевпастранс» опубликовали график движения автобусов на период карантина, которые следуют по маршрутам №51,81,91.
График опубликован на странице предприятия в Facebook.
— Публикуем графики движения автобусов КП «Николаевпастранс» на период карантина. В своих смартфонах можно установить приложения CityBus Николаев и EasyWay для мониторинга транспорта, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве с 8 апреля проезд в общественном транспорте города возможен только при наличии пропуска, и только тем категориям профессий, которые указаны в постановлении Кабинета министров.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов