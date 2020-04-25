На коммунальном предприятии «Николаевпастранс» опубликовали график движения автобусов на период карантина, которые следуют по маршрутам №51,81,91.

График опубликован на странице предприятия в Facebook.

— Публикуем графики движения автобусов КП «Николаевпастранс» на период карантина. В своих смартфонах можно установить приложения CityBus Николаев и EasyWay для мониторинга транспорта, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве с 8 апреля проезд в общественном транспорте города возможен только при наличии пропуска, и только тем категориям профессий, которые указаны в постановлении Кабинета министров.