После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли к дому генпрокуроркы Ирины Венедиктов и требуют ее отставки.

Об этом сообщает журналистка hrоmadske с места происшествия.

Люди скандируют «Венедиктова выходи». Также на тротуаре под домом они написали «Здесь живет подруга убийц Гандзюк».

Организатор инициативы «Кто заказал Катю Ганзюк?» Марина Хромых рассказала, что активисты недовольны сегодняшней встречей с представителями прокуратуры, которые занимаются делом.

«Мы убедились, что Алексей Симоненко (заместитель генпрокурора, — прим.) абсолютно не разбирается в деле, что никто из представителей ГПУ не собирается искать заказчиков убийства», — сказала Марина Хромых.

Она добавила, что буквально за несколько минут до начала акции активисты решили требовать отставник генпрокурора Ирины Венедиктовой, поскольку «она ответственна за «слив» дела убийства Кати».

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.