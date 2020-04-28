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Главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко рассказал, что область делает не меньше других регионов ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
Об этом он рассказал сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.
По его словам, Николаевская область за последнее время вышла на хорошие показатели по количеству тестируемых на COVID-19 в Украине.
— Я вам скажу так, откровенно, Черниговская область на сегодня делает порядка 78 исследований в сутки, Житомирская делает 110-120, Одесситы при наличии у них института и штата, делает порядка 140 исследований, львовяне делают 240 максимум. А мы за последние дни делали 137, 147 и 144 исследований. То есть мы вышли на хорошие показатели, - заявил Владимир Клочко.
Напомним, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области.
По состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников — 32.
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Главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко рассказал, что область делает не меньше других регионов ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
Об этом он рассказал сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.
По его словам, Николаевская область за последнее время вышла на хорошие показатели по количеству тестируемых на COVID-19 в Украине.
— Я вам скажу так, откровенно, Черниговская область на сегодня делает порядка 78 исследований в сутки, Житомирская делает 110-120, Одесситы при наличии у них института и штата, делает порядка 140 исследований, львовяне делают 240 максимум. А мы за последние дни делали 137, 147 и 144 исследований. То есть мы вышли на хорошие показатели, - заявил Владимир Клочко.
Напомним, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области.
По состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников — 32.