Николаевцы устроили в прибрежной зоне в Ингульском районе свалку из мусора.

Об этом в группе Contact Center при Николаевской городском совете в Facebook написала жительница Николаева Маргарита Личман.

По ее словам, свалка образовалась в районе Нефтебазы, по дороге к профилакторию «Чайка». При этом девушка отметила, что в прибрежной зоне, где находится скопление мусора, нет мусорных баков.

— Кто у нас отвечает за сохранность окружающей среды? Люди устроили свалку и понятно почему: нет ни единой урны вдоль прибрежной зоны, - пишет Маргарита Личман.

Также жительница Николаева указала на необходимость очистить пляж от мусора и ввести штрафы за его выброс.

— Обязуйте службы, к которым относится данная территория убрать свалку, установить урны или мусорные баки, очистить пляж от стекол (битые бутылки) с помощью пляжеуборочной техники, а также, пора уже ввести в действие штрафы за выброс мусора в неположенном месте и контроль за исполнением, - написала она.

Девушка также призвала жителей Николаева не мусорить и убирать за собой после отдыха.

— А вы люди, кто любит отдыхать, умейте за собой убирать! Даже если нет урн, это не повод устраивать свалку! Ваш мусор, забирайте его с собой! Скоро мы все погрязнем в мусоре, потом не удивляйтесь от чего на планете катаклизмы! Уважайте место где живёте! Учите своих детей беречь окружающую среду! Дом не там где мы спим на своих мягеньких перинках! Наш дом — планета! Она даёт нам ресурсы к существованию, платите добром!, - написала Маргарита Личман.

Напомним, что николаевский фермер Руслан Нерода очистил окрестности города от мусора и призвал людей не устраивать свалку.